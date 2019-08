Travolto dalla sua auto mentre gonfia le ruote: grave un 58enne. Era fermo al distributore di via Martiri della Libertà a Lissone.

L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9,30 a Lissone, in via Martiri della Libertà, sul piazzale del distributore Tamoil. Secondo le prime ricostruzioni sembra che i due – un cliente del distributore originario dello Sri Lanka, e uno dei titolari dell’esercizio – fossero impegnati nel gonfiare le gomme all’auto del 58enne quando, probabilmente a causa del freno a mano non inserito, sono stati travolti dal veicolo stesso.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un’automedica, uscite in codice giallo. E se le condizioni del titolare del distributore erano buone, quelle del 58enne cingalese si sono rivelate più gravi del previsto, tanto da dover essere ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con un’autoambulanza della Croce Bianca di Biassono.

Sul posto, oltre all’automedica, anche l’autoambulanza dell’Avis Meda che ha trasportato per accertamenti in codice verde all’ospedale di Desio, il 47enne contitolare del distributore Tamoil di via Martiri.

L’esatta dinamica di quanto accaduto dovrà essere ricostruita dagli agenti della Polizia locale di Lissone, intervenuti sul posto, anche se non paiono esserci dubbi sulla ricostruzione fatta immediatamente dopo l’incidente.

