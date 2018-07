Investimento domenica mattina nei pressi della stazione di Cucciago, disagi alla circolazione ferroviaria.

Una persona ha perso la vita

Intorno alle 8.30 di questa mattina, domenica, una persona ha perso la vita nei pressi della stazione di Cucciago, nel territorio di Fino Mornasco. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco, Carabinieri, Polizia ferroviaria e Vigili del fuoco. Per la persona coinvolta nell’incidente, sembra si possa trattare di un uomo, non c’era più nulla da fare.

Traffico interrotto sulla tratta

Pochi minuti dopo l’incidente Trenord ha diramato una comunicazione sul suo sito: “A causa dell’investimento di una persona avvenuto nei pressi della stazione di Cucciago e il conseguente intervento da parte delle autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni”. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria dal Giornale di Como.