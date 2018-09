Tre persone in ospedale per infortunio in Brianza. Gli incidenti a Carate, Usmate e Ceriano Laghetto. Nessuno in gravi condizioni.

Notte di infortuni in Brianza: sono tre le persone finite in ospedale nelle ultime ore dopo essere state soccorse a Carate, Usmate e Ceriano Laghetto. Il primo intervento del 118 alle 3.14 per un 47enne infortunato in un impianto lavorativo, probabilmente durante il turno di lavoro. L’uomo è stato soccorso a Usmate in via Bernini e trasportato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Altro infortunio poco dopo, alle 3.27, a Ceriano Laghetto. In questo caso si tratta di un ragazzo di 26 anni che si è ferito in strada, in via Laghetto. Dinamica da accertare ma le condizioni del giovane non sembrano destare preoccupazione: il personale del 118, dopo averlo assistito sul posto, lo ha infatti accompagnato in ospedale a Saronno in codice verde.

Infine un terzo infortunio a Carate Brianza, sempre in strada, in via della Valle. Dove la croce bianca di Giussano ha soccorso un 20enne anche lui ferito lievemente e accompagnato nel presidio di Carate in codice verde.