Tre persone soccorse in Brianza. Intervento dei soccorritori a Nova Milanese, Verano Brianza e Meda.

Due malori nella notte appena trascorsa in Brianza. Nel dettaglio i volontari del 118, coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si sono portati pochi minuti dopo la mezzanotte a Nova Milanese. Qui, in via Biondi, un 59enne si è sentito male in strada ed è stato soccorso dal personale medico della croce rossa di Cinisello. L’uomo è stato in seguito trasportato in ospedale a Cinisello.

Intorno alle 2 invece i volontari della croce bianca di Giussano hanno raggiunto Verano Brianza dove, in via Comasina, si è sentito male un 45enne. Dopo gli accertamenti sul posto le condizioni dell’uomo sono peggiorate ed è stato quindi disposto il trasferimento in ospedale a Desio in codice giallo.

Infine segnaliamo a Meda il soccorso di un 53enne. In base a quanto riportato da Areu l’uomo è stato soccorso in via Fornaci e portato in ospedale in codice verde. Ancora da chiarire cosa sia accaduto. Sul posto oltre ai volontari dell’Avis Meda si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.