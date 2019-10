Tre persone soccorse per intossicazione etilica. Il personale del 118 è intervenuto a Seregno, Meda e Arcore.

Il personale del 118 è intervenuto nelle ultime ore a Seregno, Meda ed Arcore per soccorrere tre persone che si sono sentite male dopo aver alzato troppo il gomito.

Il primo intervento di soccorso ad Arcore dove una donna di 45 anni si è sentita male intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Villasanta e i Carabinieri del gruppo compagnie di Monza. La 45enne è stata trasportata in codice verde all’Ospedale di Vimercate.

Poco dopo, alle 2.18 il personale dell’Avis Meda ha raggiunto via Indipendenza dove è stato soccorso un ragazzo di 21 anni, sempre per intossicazione etilica. Il giovane, dopo i primi

accertamenti sul posto, è stato trasportato in ospedale a Desio in codice giallo.

Infine segnaliamo un altro 21enne soccorso a Seregno, in via Briantina. Il ragazzo è stato visitato dal personale di Seregno Soccorso che non ne ha disposto il trasporto in ospedale.