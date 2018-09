Tredicenne rapinato mentre aspetta il treno. Il ragazzino, in compagnia di un amico, alla stazione di Varedo, è stato avvicinato da un nordafricano che inizialmente ha usato modi amichevoli, ma poi lo ha minacciato con un coltello e si è fatto consegnare il cellulare.

Il tredicenne rapinato era in compagnia di un amico

Insieme dovevano recarsi a Bovisio Masciago. Mentre stavano aspettando il treno si è avvicinato un ragazzo di circa vent’anni, nordafricano. Ha iniziato a scherzare, addirittura ai due 13enni ha offerto la birra, che i ragazzini hanno rifiutano. A questo punto l’atteggiamento è cambiato, perché lo straniero, stando al racconto dei due amici, ha estratto il coltello e con toni di minaccia, si è fatto consegnare il cellulare, per poi fuggire dirigendosi verso la vicina area dell’ex Snia.

Presentata denuncia ai carabinieri

Il ragazzino si è poi rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia. Avviate le indagini per risalire all’autore. Si ripropone ancora una volta il problema dell’area dismessa dell’ex Snia, rifugio per persone senza fissa dimora, un sito abbandonato a cui è però facile accedere. Due settimane fa l’ennesimo intervento degli uomini dell’Arma per sedare una rissa tra immigrati, iniziata sul treno, che aveva terrorizzato i passeggeri.