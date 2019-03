Tregasini ripuliscono il Bosco del Chignolo.

Ripuliscono il Bosco del Chignolo

In una sola mattinata hanno raccolto ben 8 sacchi di immondizia. Un bell’esempio di cittadinanza attiva quello messo in pratica da quattro ragazzi di Tregasio che sabato mattina hanno ripulito il Bosco del Chignolo. «Un paio di settimane fa sono andata a fare una passeggiata col mio ragazzo e ho notato un sacco di rifiuti abbandonati – spiega Sara Riboldi, ideatrice dell’iniziativa – Così mi è venuta l’idea di dare una bella pulita alla zona. Ho messo anche un annuncio sulla pagina Facebook “Sei di Tregasio se…” per cercare di reclutare un po’ di volontari”.

Raccolti 8 sacchi di rifiuti

Il lavoro è stato svolto da quattro ragazzi: oltre a Sara anche Anna, Stefano e Ilaria. “In una sola mattina abbiamo raccolto ben 8 sacchi di immondizia tra cui 3 soltanto di vetri. C’erano in giro infatti tantissime bottiglie di birra oltre a plastica, lattine e mozziconi di sigarette. C’era persino la sella di una bicicletta. Abbiamo raccolto tutto e lo abbiamo portato alla piattaforma ecologica di Albiate. Ringraziamo l’associazione “Amici della Natura” che ci ha fornito tutto il materiale per la raccolta. Sicuramente ripeteremo l’iniziativa nella speranza di avere maggiori adesioni».

