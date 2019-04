Non c’è davvero pace sulle strade del Casatese. La scorsa settimana due gravi incidenti si sono verificati a Missaglia. Cinque le persone ferite e tra queste quattro ragazzi di Besana Brianza che erano reduci da una festa di compleanno alla baita degli alpini.

Nella mattinata di oggi, martedì 30 aprile, ennesimo grave incidente: si tratta di un frontale tra due auto avvenuto a Monticello.

Frontale tra auto

L’incidente si è verificato intorno alle 10 in via Unità d’Italia. Una Suzuky Swift, che viaggiava verso la località di Cortenuova si è scontrata con grande violenza contro una Fiat Punto che stava percorrendo la strada in direzione opposta. Quattro le persone rimaste coinvolte nell’incidente e tra queste due hanno riportato ferite serie: si tratta di una donna di 37 anni e di un uomo di 47.

Sul posto sono giunti con celerità i soccorritori del 118 a bordo dell’auto medica e i volontari sulle ambulanze. I feriti sono stati stabilizzati prima di essere trasportati in ospedale in codice giallo.

