Treni cancellati e in ritardo: mattinata di passione per i pendolari brianzoli. I disagi si registrano in particolare sulla Saronno-Albairate, sulla Seregno Carnate e sul Besanino.

Treni cancellati e in ritardo: mattinata di passione per i pendolari brianzoli

E’ l’ennesima mattinata di passione per i pendolari brianzoli. Anche questa mattina, così come già accaduto ieri, sulle linee Trenord che attraversano la Brianza si registrano ritardi e addirittura cancellazioni.

Ecco la situazione aggiornata alle 9.30 sulla Seregno-Carnate dove si registrano una sfilza di convogli cancellati e sostituiti da bus

Saronno Albairate

La situazione non va meglio sulla Saronno Albairate dove molti convogli sono in ritardo

Lecco Milano

Qui siamo invece sulla Lecco-Carnate-Milano

Chiasso Milano

Infine i ritardi sulla Chiasso-Como-Monza-Milano