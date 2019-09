Treni in ritardo fino a 50 minuti per un camion fermo al passaggio a livello. I disagi sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano, all’altezza di Villa Raverio.

Treni in ritardo fino a 50 minuti

AGGIORNAMENTO DELLE 2030:

“Il funzionamento del passaggio a livello tra le stazioni di BESANA e TRIUGGIO-PONTE ALBIATE è stato ripristinato dai tecnici di RFI. Per le ripercussioni sono possibili ritardi fino a 60 minuti”.

Riprende molto gradualmente la circolazione sulla linea Lecco Milano dopo che, intorno alle 17.40, un camion è rimasto intrappolato sui binari con le sbarre abbassate.

Questo il messaggio apparso intorno alle 17.40 sul sito di Trenord. A quanto si apprende si tratterebbe di “danni provocati ad un passaggio a livello” da un autoveicolo. Il mezzo al momento dell’abbassamento delle sbarre si sarebbe trovato, per cause da accertare, in mezzo ai binari, senza riuscire ad uscire e rimanendo di fatto “intrappolato” a sbarre abbassate.

I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Circolazione ferma

Ovviamente la circolazione sulla tratta ne sta risentendo parecchio con ritardi fino a 50 minuti.

Si registrano anche lunghe code di automobilisti proprio perché il passaggio a livello è bloccato. Diversi utenti sui gruppi Facebook cittadini segnalano incolonnamenti a partire da Carate in direzione Besana e lunghi serpentoni di auto anche in direzione opposta.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI