Treni in ritardo o soppressi sulle tratte brianzole. Dal pomeriggio il sito Trenord annuncia molte criticità per chi si deve spostare in treno. Ecco la situazione.

Ci sono parecchie difficoltà questo pomeriggio sulle tratte brianzole, e non solo, della rete Trenord. A segnalare i ritardi e le cancellazioni è lo stesso sito Trenord che segnala particolari criticità sulle linee Saronno-Seregno-Milano-Albairate, sulle direttrici monzesi e sulla Lecco-Carnate-Milano.

Nel dettaglio la situazione aggiornata alle 16.30.

Sulla Saronno-Albairate si segnala al momento una cancellazione e la modifica della tratta di un altro convoglio.

Proseguiamo con le tratte monzesi della Chiasso-Como-Monza-Milano e della Lecco-Molteno-Monza-Milano dove si segnalano ritardi fino a 15 minuti.

Infine è partito da poco il treno 10858 che è rimasto fermo nella stazione di partenza accumulando un ritardo di quasi 20 minuti a seguito di un atto vandalico.