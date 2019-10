Trentenne nei guai per stalking e spaccio di droga. A denunciarlo la ex fidanzata, stanca dei continui soprusi.

Trentenne finisce in carcere per stalking e spaccio di droga

Era stanca dei continui maltrattamenti da parte del fidanzato. Così ha deciso di chiudere la relazione e di denunciarlo ai Carabinieri. Nei guai è finito un 30enne marocchino arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Muggiò su ordine del GIP del Tribunale di Monza. Le accuse nei suoi confronti sono di atti persecutori e spaccio di stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso sulla scorta delle indagini condotte dai militari dell’Arma, avviate in seguito alla denuncia sporta appunto dalla ex fidanzata, anch’essa di origini nordafricane che, stanca dei continui soprusi, aveva deciso di troncare il rapporto, trovandosi costretta a trasferirsi all’estero per evitare violenze e molestie. Dai suoi racconti è emersa anche una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, cocaina in particolare, portata avanti dal 30enne durante la loro relazione.

Scovato in un appartamento a Giussano

Arrestarlo non è stato semplice: l’uomo infatti sapendo del suo stato di ricercato ha provato in ogni modo a far perdere le sue tracce. Nonostante tutto i militari di Muggiò sono riusciti a localizzarlo in un appartamento di Giussano. Quando ha visto i Carabinieri il 30enne ha provato un’ultima rocambolesca fuga lanciandosi dalla finestra del primo piano ma è stato fermato e assicurato alla giustizia. Nell’appartamento i militari hanno trovato un coltello a serramanico con una lama di 14 cm, 1000 euro in contanti frutto dello spaccio e un bilancino di precisione. L’uomo si trova ora in carcere a Monza.