Trentenne precipita dalla torre incompiuta del Polo tecnologico di Desio, grande mobilitazione questo pomeriggio, mercoledì 18 settembre, a Desio.

Precipita dalla torre incompiuta

L’allarme è scattato poco prima delle 14.30. In base a quanto è stato possibile ricostruire finora, ma sono ancora in corso gli accertamenti del caso, una giovane di 30 anni sarebbe precipitata da uno dei piani dell’edificio incompiuto. Immediata la chiamata ai soccorsi, indirizzati sul posto in codice rosso.

Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza e automedica

All’eco-mostro si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Desio, alcuni mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce verde di Lissone e un’automedica. Dopo le prime cure la giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Indagini in corso per fare luce sulla dinamica dell’episodio.