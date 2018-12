Troppe evasioni da casa, dove sarebbe dovuta rimanere in regime di detenzione domiciliare. Per questo motivo una 31enne di Barlassina è stata trasferita nella casa circondariale di Milano.

Una 31enne da casa finisce in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Seveso hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal Tribunale di Bologna che ha revocato il regime di detenzione domiciliare a carico di una 31enne che vive a Barlassina, di nazionalità albanese. Troppe evasioni secondo i controlli dell’Arma locale. E’ stata trasferita nella sezione femminile del carcere di Milano San Vittore.

Condannata per reati di spaccio

La giovane donna è stata condannata nel corso dell’anno per spaccio di sostanze stupefacenti in quantità ingenti, reati consumati fra il 2016 e 2017 nelle zona bolognese. Anziché rimanere a casa, abbandonava il proprio domicilio con varie evasioni e così l’Autorità giudiziaria su segnalazione delle forze dell’ordine ha revocato la misura alternativa al carcere. Non è il primo caso in Brianza, anche per motivi molto particolari: leggi qui.