Troppo alcol: 37enne finisce in ospedale. L’uomo è stato soccorso a Limbiate poco dopo la mezzanotte.

Troppo alcol: 37enne finisce in ospedale

Un uomo di 37 anni è stato soccorso poco dopo la mezzanotte a Limbiate, in via Roma. In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 37enne avrebbe bevuto qualche bicchiere di troppo per poi sentirsi male in strada.

Dopo la chiamata dei soccorsi sono intervenuti i volontari della croce rossa di Cesano Maderno. Le condizioni del 37enne fortunatamente sono apparse subito non gravi quindi, dopo gli accertamenti del caso sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese in codice verde.

In via Roma sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio.