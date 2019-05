Troppo alcol per un 41enne che finisce in ospedale. L’uomo soccorso a Nova Milanese questa notte.

Un uomo di 41 anni è finito in ospedale per intossicazione etilica. E’ accaduto questa notte a Nova Milanese. I soccorsi sono stati allertati intorno a mezzanotte e mezza e i volontari della croce verde lissonese hanno raggiunto via Pisacane in pochi minuti.

Fortunatamente nulla di grave per il 41enne che dopo le prime cure è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Desio in codice verde per ulteriori accertamenti.