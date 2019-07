Trovato il corpo del 32enne di Lentate sul Seveso scomparso ieri pomeriggio da Arconate.

Trovato il corpo del 32enne scomparso

Tragico epilogo per Stefano, il 32enne scomparso ieri sera da Arconate. Il suo corpo senza vita è stato ripescato poco fa, domenica 14 luglio 2019, intorno alle 10.30, dalle acque del Canale Villoresi nel tratto tra Arconate e Buscate (nella foto la zona del ritrovamento e una foto del giovane). A notare qualcosa nell’acqua sono stati alcuni passanti che hanno poi lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco con anche l’elicottero. Subito sono iniziate le operazioni di recupero, terminate poco fa. Poi la triste conferma: si trattava proprio di Stefano. La zona è stata delimitata con un nastro bianco e rosso per permettere tutte i rilievi del caso. Si tratterebbe di un gesto volontario.

Abitava a Lentate sul Seveso

Il 32enne abitava a Lentate, ieri sera si trovava ad Arconate. L’ultimo contatto alle 22. Da quel momento nessuna più notizia del giovane che, come detto, aveva lasciato un messaggio a dir poco preoccupante. La sua moto era stata ritrovata in via 25 Aprile di fronte alla stradina per entrare sul percorso del Villoresi (moto poi portata a casa dai genitori). Da allora erano partite le ricerche, conclusesi purtroppo senza il lieto fine.

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola martedì 16 luglio 2019.