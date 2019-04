Trovato morto il fondatore di Supermercati Brianzoli. Peppino Franchini, 74 anni, trovato senza vita a Malpensa.

Trovato morto Peppino Franchini

E’ stato trovato morto Peppino Franchini, 74 anni, padre dei Supermercati Brianzoli. In base alle prime informazioni disponibili Franchini sarebbe stato trovato senza vita all’interno della sua auto nel parcheggio del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Sono in corso indagini per cercare di risalire alle cause del decesso.

Franchini è stato un imprenditore di successo e insieme al fratello Angelo e al cugino Gianfelice è stato tra i fondatori dei Supermercati Brianzoli, storica catena di supermercati sviluppatasi in Brianza negli anni ’70. In questi anni infatti la famiglia inizia un lungo percorso di sviluppo che la porterà ad avere una sessantina di punti vendita distribuiti in buona parte del Nord Italia.

Negli anni ’90 il gruppo Supermercati Brianzoli è stato rilevato dal gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi.