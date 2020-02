Ambulanza e Vigili del fuoco questa mattina in via Monte Cervino, al confine con Villasanta. Qui, all’interno delle case popolari, è stato trovato un uomo senza vita di circa 60 anni.

Trovato morto in casa ad Arcore

Un uomo ultrasessantenne di origini vietnamite è stato trovato senza vita questa mattina, mercoledì 5 febbraio, all’interno della sua abitazione, in via Monte Bianco – frazione Cà Bianca – al confine con Villasanta.

L’allarme lanciato dai vicini

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, non avendolo visto nelle ultime ore, hanno contattato le Forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Arcore, i Vigili del fuoco e il personale medico che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Ancora da chiarire con esattezza le cause della morte, anche se l’ipotesi più probabile, al momento, è che possa trattarsi di un decesso per cause naturali.