Truffa dell’acqua a Limbiate derubato un anziano

Con la scusa dell’acqua contaminata è stato truffato un altro anziano. L’ultimo episodio in città è avvenuto nei giorni scorsi al quartiere Mombello. Il 25 gennaio alle 10, due uomini si sono finti tecnici dell’acqua e hanno suonato a casa di un 84enne dicendo che doveva entrare in casa per controllare la purezza dell’acqua.

Oro e preziosi raccolti in un sacchetto

Il pensionato ci ha creduto e ha aperto la porta ai truffatori. Una volta dentro, i due hanno convinto l’anziano a raccogliere monili d’oro e preziosi per riporli all’interno di un sacchetto, al fine di proteggerli dagli strumenti che dovevano utilizzare per controllare l’acqua. Poi hanno distratto il limbiatese, appena si è allontanato dai gioielli hanno arraffato il malloppo e se la sono data a gambe.

Dopo il furto la denuncia ai Carabinieri

Quando il pensionato si è reso conto del furto i due furfanti erano già lontani. Poche ore dopo, intorno alle 13, l’84enne si è recato nella caserma di via Monte Grappa per sporgere denuncia ai Carabinieri.