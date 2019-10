Tutti in cammino con la Groane Green Walk. Domenica 13 ottobre passeggiata nel parco per sostenere l’associazione Aendo

Limbiate si rimette in cammino. Ancora una volta con una finalità benefica. Domenica 13 ottobre è in programma la “Groane Green Walk”, camminata di 8 chilometri nel parco delle Groane. Dopo aver aiutato l’associazione Donatella, attiva nell’ospedale di Desio, l’assessore allo Sport Claudio Ceschini ha pensato questa volta di sostenere l’associazione italiana dolore pelvico ed endometriosi (Aendo).

Il ricavato per la prevenzione dell’endometriosi

“Il ricavato delle iscrizioni alla passeggiata sarà interamente devoluto alla realizzazione di un cartone animato per sensibilizzare soprattutto le giovanissime alla prevenzione dell’endometriosi, in modo da poterla arginare prima possibile” ha spiegato Monica Santagostini, presidente di Aendo, associazione fondata nel 2012 per fornire uno strumento di supporto e divulgazione per i medici e le pazienti, sostenere la ricerca.

L’impegno di Limbiate che cammina

Domenica il ritrovo è alle 9 al Carrefour di Limbiate, il percorso toccherà Villa Pusterla e l’oasi Lipu. Prima della partenza un po’ di riscaldamento con la zumba. “In un anno di iniziative il gruppo Limbiate che cammina ha raccolto 13mila euro destinati a finalità benefiche – ha ricordato Ceschini – sul tema dell’endometriosi, trattandosi di una patologia poco nota, abbiamo intenzione di organizzare anche degli incontro con i medici”.