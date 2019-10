Guida ubriaca, con l’auto tampona due vetture in sosta e si ribalta. L’incidente nel fine settimana in via Montello a Seregno, denunciata una 27enne.

Guida ubriaca e si ribalta con l’auto

Ha perso il controllo dell’auto, una “Mercedes classe A” intestata alla zia, ha tamponato due vetture in sosta e si è ribaltata. L’incidente sabato alle 2.20 in via Montello a Seregno. Illesa la seregnese di 27 anni al volante, che viaggiava sola. Una “Fiat Tipo” e una “Fiat Panda” i due veicoli in sosta danneggiati.

Superato il tasso alcolemico

Sul posto i soccorritori del “118”, i Carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di via Ballerini. La giovane è stata sottoposta all’alcoltest, dal quale è emerso un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla Legge.

Rifiutato il trasporto in ospedale

La 27enne è rimasta illesa e ha rifiutato il trasporto all’ospedale. E’ stata denunciata dai militari dell’Arma per guida in stato di ebbrezza alcolica aggravata dall’orario notturno. Attorno al luogo del sinistro, nonostante l’orario nel cuore della notte, sono accorsi numerosi curiosi che hanno assistito ai soccorsi e alla rimozione del mezzo gravemente incidentato.

