Ubriaco al volante con la sua bambina piccola a bordo.

Ubriaco al volante

Guidava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. Gli agenti della Polizia stradale di Seregno gli hanno ritirato la patente. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica a Monza in viale Elvezia. A bordo di una Peugeot 206 viaggiava un 35enne ecuadoregno, residente a Milano, di professione operaio. A bordo altre tre persone tra cui una bambina di soli 4 anni. L’uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro il guard-rail. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Quando gli agenti della Polizia stradale di Seregno sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso, il conducente è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato positivo. Immediato il ritiro della patente.

Tamponamento a Giussano

Sempre nella giornata di domenica 28 luglio, gli agenti della Polstrada di Seregno hanno rilevato un incidente a Giussano, in direzione di Milano. L’Opel Agila di un imprenditore di Cantù di 44 anni, che viaggiava con la moglie, ha tamponato la Fiat Punto di un impiegato di Cislago, 37enne, che viaggiava con una 32enne. L’incidente è avvenuto a causa del traffico intenso nel punto di immissione in superstrada.

Schianto a Monza sotto il tunnel

Un altro incidente si è verificato sempre domenica all’1.40 sotto il tunnel di Monza, in direzione Milano. A bordo di una Opel Corsa un operaio di 32 anni, di nazionalità peruviana, residente a Monza, che in galleria ha perso il controllo del veicolo e ha iniziato a sbandare finendo ribaltato. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia stradale di Seregno, sono intervenute l’ambulanza e l’automedica che hanno trasportato il 32enne all’ospedale di Monza per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.