Ubriaco al volante si schianta contro una recinzione. E’ successo sabato sera a Lentate sul Seveso.

Ubriaco al volante si schianta contro un muro

E’ successo alle 21.30, quando i carabinieri sono intervenuti lungo la Nazionale dei Giovi per un 34enne medese che mentre era alla guida della sua auto è andato a finire contro un muretto. Sottoposto all’alcoltest, aveva un tasso alcolemico di 2,9 grammi per litro, ovvero quasi sei volte il consentito. Il medese, che fortunatamente a seguito dell’impatto non ha riportato gravi conseguenze, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente.

Controlli straordinari contro le stragi del sabato sera

L’intervento dei militari rientra in un più vasto servizio di controllo straordinario che nel fine settimana ha interessato la città di Monza e la provincia. In poche ore sono stati effettuati oltre cento controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza (LEGGI QUI LA NOTIZIA).