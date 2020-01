Ubriaco alla guida fa incidente denunciato giovane automobilista. Il 24enne è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici in ospedale chiesti dalla Polizia locale di Limbiate

Ha fatto un incidente, era ubriaco ed è stato denunciato. Si è conclusa nei giorni scorsi l’indagine della Polizia locale di Limbiate in seguito a un sinistro avvenuto in corso Europa. Gli agenti erano intervenuti sul posto in seguito all’incidente, che aveva causato anche feriti.

Sottoposto ad accertamenti in ospedale

Il conducente di una Opel, un 24enne di nazionalità intaliana, aveva subito manifestato sintomi di alterazione riconsucibili all’assunzione di sotanze alcoliche. Il giovane è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese, dove gli agenti hanno chiesto al medico di turno di sottoporre l’automobilista ad accertamenti urgenti per determinare il tasso alcolemico.

Ritirata la patente e sequestrata l’auto

Giovedì in comando sono arrivati gli esiti che hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,91 grammi per litro, cioè quattro volte oltre il limite previsto da legge. Il giovane è stato denunciato all’autorit giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, quindi gli agenti hanno proceduto con il ritiro della patente che è stata strasmessa alla prefettura di Monza. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca poiché il tasso alcolemico era superiore a 1,5 g/l