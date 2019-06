Ubriaco col suv travolge e uccide due ragazzi in moto in Tangenziale Nord

Tragedia sulla Tangenziale Nord ieri sera, venerdì 28 giugno 2019, poco dopo le 22. Un 45enne ubriaco alla guida di un suv ha travolto due ragazzi in sella ad una moto custom nel territorio di Nova Milanese (Mb): uno è morto sul colpo, l’altro è stato trasportato in elisoccorso al San Carlo dov’è poi deceduto. (foto Bennati)

Travolge e uccide due ragazzi

Sembra che la collisione – sulla carreggiata in direzione Sud – sia avvenuta in seguito a una serie di sbandate: il suv prima ha urtato un furgone, poi ha centrato in pieno la moto coi due ragazzi a bordo e li ha fatti cadere, trascinandoli per diversi metri. Uno di loro, un 26enne di Cusano Milanino (Mi), è morto sul colpo, l’altro è stato portato al San Carlo di Milano con l’elisoccorso in condizioni gravissime.

Ubriaco: a bordo del Suv una bottiglia di superalcolico

L’uomo alla guida del suv, un 45enne di Cinisello Balsamo (Mi), era completamente ubriaco. La Polizia stradale di Arcore lo ha sottoposto a etilometro: è risultato positivo con un valore di oltre 2,50 gr/l (cinque volte oltre il limite). È stato piantonato in ospedale dagli agenti della stradale: verrà arrestato. Nel suv è stata ritrovata una bottiglia di superalcolico ormai vuota. Si attendono gli esiti tossicologici per verificare se fosse eventualmente alla guida anche sotto l’effetto di stupefacenti.

I soccorsi: