Ubriaco dalla stazione… finisce in carcere.

Intervento dei Carabinieri in stazione

Nei giorni scorsi i militari della stazione di Seveso, nel corso del pattugliamento notturno del territorio, sono intervenuti alla stazione ferroviaria di via XXIV Maggio a Lentate sul Seveso su richiesta del «118» per un ubriaco che stava creando disordine.

Ubriaco finisce in carcere per rapina aggravata in concorso

La pattuglia, prontamente accorsa sul posto, ha rintracciato I.B., un romeno classe 1988, senza fissa dimora in Italia, celibe, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine. Nel corso dei controlli è emerso che era destinatario di un’ordinanza di esecuzione pena emessa dalla Procura di Milano il 21 maggio 2019 per il reato di rapina aggravata in concorso consumata nel 2015 a Milano. E’ stato quindi arrestato e associato alla Casa circondariale di Monza.