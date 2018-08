Ubriaco e senza patente si schianta contro un muro. Maxi multa quella comminata a un 21enne oggi, giovedì, dalla Polizia locale di Giussano.

Alla guida ubriaco e senza patente

E’ successo intorno a mezzogiorno, in via San Filippo Neri a Birone.

Un giovane, classe 1997, ha fatto tutto da solo. A bordo di una “Fiat Punto” ha imboccato la via a senso unico in contromano, per poi schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale a cui è toccato il compito di compilare il lungo elenco di infrazioni. A partire dalla guida in stato di ebbrezza, per la quale è scattata la denuncia penale. Il ragazzo aveva alzato – e di molto – il gomito prima di pranzo; il tasso alcolemico nel sangue è risultato infatti cinque volte superiore al limite consentito.

Maxi multa da 5mila euro

Passando per la guida senza patente. Documento che il 21enne ha ammesso di non aver mai conseguito. Guida, infine, in contromano e senza tenere sotto controllo il veicolo. Per un totale di 5mila euro che ora il giovane automobilista dovrà sborsare. Dicendo probabilmente addio alle vacanze.