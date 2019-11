Ubriaco fradicio, era al volante di uno scooter che faceva zig-zag tra le vie di Desio. E’ stato fermato dai Carabinieri, prima che potesse provocare qualche incidente.

Ubriaco fradicio al volante

Alle 20.15 di sabato, 16 novembre, un 44enne di Seregno, al volante di uno scooter “Suzuki”, è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Desio in via Bengasi. La pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni passanti, allarmati da una moto che non procedeva con regolarità.

Senza patente, revisione e assicurazione

Le ragioni dello zigzagare è stata subito evidente ai militari che hanno fermato il 44enne. Il test alcolemico a cui l’uomo è stato sottoposto hanno confermato il sospetto: il seregnese è risultato avete un tasso alcolemico di oltre 3g/l, sei volte superiore al limite di legge (che è 0,5 g/l). Il motociclista inoltre era sprovvisto di patente di guida, revisione e assicurazione della moto. È stato denunciato per guida senza patente. La moto gli è stata sequestrata.