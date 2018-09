Ubriaco fradicio si è accasciato in strada: è successo oggi, venerdì a Carate Brianza.

Intervento del 118 in via Cusani

Gli agenti della Polizia locale e il personale del 118 sono intervenuti poco prima di mezzogiorno in via Cusani per soccorrere un uomo stramazzato a terra a lato della strada. Il 48enne visibilmente alticcio non si reggeva sulle gambe e si è accasciato sul lato opposto all’ingresso del comando dei Vigili urbani. All’inizio si era pensato ad un malore. All’arrivo dei soccorritori però è apparso subito chiaro che l’uomo non si reggeva in piedi in preda ai fumi dell’alcol. Accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Carate in codice giallo, il 48enne si è poi ripreso. Alla scena hanno assistito diversi passanti.