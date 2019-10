Ubriaco provoca incidente in Statale 36: rintracciato e arrestato. L’uomo aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito.

Ubriaco provoca incidente in Statale 36 e scappa

Ha provocato un incidente in Statale 36 e poi è fuggito all’arrivo della Polizia stradale. Ma gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. E’ quanto accaduto lo scorso 23 ottobre quando due agenti della Polstrada di Seregno, liberi dal servizio, si sono fermati in Valassina, all’altezza di Desio (direzione Lecco) per soccorrere gli occupanti di una Toyota Yaris rimasti feriti a seguito del tamponamento di un’Audi A3 scura. I due agenti si sono messi subito all’inseguimento dell’autore del gesto che si era allontanato all’arrivo delle Forze dell’ordine.

I due uomini della Polstrada, in collaborazione con il personale in servizio, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo per fuga e omissione di soccorso, accertando anche che l’uomo, un cittadino italiano residente a Desio, aveva anche un tasso alcolemico tre volte superiore superiore al limite di legge.

Condotto in Tribunale a Monza l’uomo è stato processato con rito direttissimo. Per lui è scattata la sospensione della patente e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.