Ubriaco si denuda nel piazzale della biblioteca a Seregno tra lo sconcerto dei presenti.

Completamente ubriaco arriva sul piazzale della biblioteca, fa la pipì e poi, nudo, si stende sull’erba. E’ successo venerdì sera in piazza Monsignor Gandini, tra lo sconcerto e l’incredulità dei presenti. L’uomo, sulla quarantina, è stato visto arrivare in bicicletta in evidente stato di ebbrezza. Dopo aver appoggiato il mezzo, come se nulla fosse, incurante della presenza di altre persone, si è abbassato i pantaloni, ha urinato nelle aiuole ed è andato a sciacquarsi alla fontanella. Quindi, sempre come se nessuno lo stesse guardando esterrefatto, nudo si è steso sull’erba, per riposare.

Pochi giorni fa uno straniero aveva fatto la cacca davanti ai passanti

Alcuni dei presenti hanno immediatamente allertato la Polizia locale, ma all’arrivo degli agenti l’uomo si era già rialzato i pantaloni ed era entrato in un bar. La segnalazione arriva a distanza di appena pochi giorni dall’episodio dello straniero che si è messo a defecare a pochi metri da via San Vitale, sotto gli occhi dei passanti,