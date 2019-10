Ultimo weekend di Expo Brianza. Tutte le iniziative in programma fino a domenica 6 ottobre: c’è anche il Giornale di Desio

Ultimo weekend per visitare Expo Brianza: più di 120 gli espositori presenti tra artigianato e commercio e novità del 2019: un padiglione extra interamente dedicato alla Sardegna. Anche quest’anno è presente il gazebo del Giornale di Desio: passate a trovarci la sera o nelle giornate di sabato e domenica, in omaggio per voi inserti e gadget. Expo Brianza si trova nell’era espositiva lungo la Statale dei Giovi a Bovisio Masciago.