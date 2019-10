Un anno fa la prima tempesta perfetta sulla Brianza: ve la ricordate? Il 29 ottobre del 2018 tutta la Lombardia venne flagellata dal maltempo.

Un anno fa la prima “tempesta perfetta” sulla Brianza: ve la ricordate?

Un anno fa la prima “tempesta perfetta” in Brianza: ve la ricordate? Era esattamente un anno fa. Lunedì 29 ottobre 2018, la Brianza si rendeva conto forse per la prima volta nella sua storia di cosa significhi “global warming”.

Cade oggi l’anniversario del primo dei diversi downburst che hanno colpito il nostro territorio (e l’intera Lombardia), causando danni per milioni di euro. Eventi che ci hanno messi violentemente e dolorosamente di fronte alle conseguenze locali del climate change, costringendoci a ripensare – con fatica – al nostro rapporto con il meteo.

29 ottobre 2018: la tempesta perfetta

La tempesta perfetta. Così venne ribattezzata quella “bomba” sganciata all’improvviso su una provincia e una Regione che mai fino ad allora aveva dovuto fare i conti con fenomeni di tale intensità, con conseguenze tanto pesanti. Solo per farvi un esempio dall’Adda all’Oglio esondarono quattro fiumi e tra questi anche l’Adda.

Tanti danni in Brianza

In Brianza la situazione non fu migliore con strade allagate, decine alberi caduti, scuole e interi comuni senza corrente, allerta rossa per il Seveso e il Lambro sorvegliati speciali a causa delle forti piogge. Quel giorno vi abbiamo raccontato il nubifragio seguendo la situazione quasi minuto per minuto. Ecco alcuni degli articoli dello scorso anno:

La prima di tante ondate di maltempo

Come detto da quel primo terrificante episodio la nostra provincia è stata più volte bombardata in questo anno. Basti pensare a cosa è successo a giugno, ad agosto, ma anche solo la scorsa settimana. Alla faccia di chi dice che il cambiamento climatico non è una emergenza reale.

