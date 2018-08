Un ghiro fa visita al Comune di Briosco. Il piccolo roditore si è intrufolato nel giardino del Municipio di via Roma ed è stato soccorso dal sindaco stesso, Anna Casati.

Un ghiro fa visita al Comune

“Sorprese in Comune” scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook per raccontare quanto accaduto oggi in Municipio. “Fibrillazione stamattina per il piccolo ghiro trovato per terra nel cortile del Municipio – scrive Casati – In attesa che la Polizia locale lo prenda in consegna, per poi trasferirlo all’Enpa, ce lo spupazziamo. Purtroppo è troppo piccolo e se lo tenessi qui non sopravviverebbe”.

Caratteristiche del ghiro

Il ghiro è un mammifero che appartiene all’ordine dei roditori. Esteticamente assomiglia a un topo e siamo tutti abituati a definirlo un animale dormiglione, tanto che ormai l’espressione “dorme come un ghiro” è entrata a far parte del nostro linguaggio. Effettivamente questo simpatico roditore è conosciuto soprattutto per le sue abitudini: è piuttosto difficile vederlo durante il giorno perché quando non è in letargo è comunque rintanato nei suoi nascondigli fino a quando non tramonta il sole. Il ghiro è quindi un animale notturno, ma non è così sfaticato come verrebbe da pensare: durante la notte è in realtà vispo e molto attivo (fonte Informazione Ambiente).