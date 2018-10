Un incidente e un ribaltamento tra gli interventi di soccorso questa notte in Brianza. Poco prima di mezzanotte un 20enne finisce contro un ostacolo lungo la A52. mentre alle 23.30 di ieri un ribaltamento in Valassina all’altezza di Desio.

Un incidente e un ribaltamento

Un ragazzo di 20 anni è finito in ospedale in codice giallo dopo essere rimasto vittima ieri sera di un incidente lungo la Tangenziale A52, nel tratto dell’allacciamento con la Milano Meda. La chiamata ai soccorsi poco prima di mezzanotte. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il 20enne alla guida dell’auto, sarebbe finito contro un ostacolo in carreggiata. Sul posto la croce rossa che, dopo le prime cure, ha trasportato il giovane all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Poco prima, intorno alle 23.30, un altro incidente, questa volta in Valassina, nel tratto compreso tra Lissone e Desio. In questo caso una macchina con a bordo una 21enne e un 36enne si sarebbe ribaltata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: sul posto la Polstrada di Milano, ambulanza e automedica. Fortunatamente le condizioni dei due giovani sono sembrate subito buone ma per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.