Un malore e un 47enne soccorso per troppo alcol. Sono gli interventi effettuati nella notte appena trascorsa in Brianza. Fortunatamente nessuno è grave.

Due interventi da parte dei soccorritori nella notte appena trascorsa. Poco dopo a mezzanotte la croce rossa di Desio ha raggiunto un 47enne in via De Gasperi. L’uomo si è sentito male per il troppo alcol ed è stato necessario l’intervento dei volontari. Fortunatamente nulla di grave ma il 47enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti in codice verde.

Altri intervento, questa volta a Cesano Maderno per un 40enne che ha accusato un malore all’interno dell’impianto lavorativo dove stava lavorando. La croce bianca di Cesano ha raggiunto via Marconato soccorrendo il 40enne. Le sue condizioni sarebbero buone: è stato portato all’ospedale di Desio in codice verde.