Un malore e una intossicazione nella notte appena trascorsa. Soccorso un 59enne a Seveso e un 28 enne a Seregno. Entrambi sono in buone condizioni.

Sono due gli interventi effettuati nella notte dal personale del 118 in Brianza. Prima chiamata pochi minuti prima dell’una per un 28enne che si è sentito male a Seregno a causa di qualche bicchiere di troppo. Il personale di Seregno Soccorso si è portato sul posto, in via Lazzaretto, per prestare le prime cure al ragazzo che fortunatamente era vigile e cosciente. Dopo i primi accertamenti il giovane è stato accompagnato all’ospedale di Desio per le cure del caso.

Altro intervento intorno all’1.45 per un 59enne a Seveso. L’uomo ha avuto un malore in piazza Verdi ed è stato soccorso dal personale dell’Avis Meda. Anche per lui nessuna grave conseguenza ma i volontari hanno comunque preferito portarlo in ospedale per accertamenti.