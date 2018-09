Un malore e un’intossicazione nella notte in Brianza. Interventi a Seregno e a Monza, in via Arosio.

Sono due gli interventi fatti questa notte dagli operatori del 118 in Brianza. Il primo poco dopo la mezzanotte per un malore in via Arosio a Monza. A sentirsi male un uomo di 64 anni soccorso dalla croce bianca di Biassono. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate subito buone. Il 64enne è stato comunque portato al San Gerardo per alcuni accertamenti.

Alle quattro invece è stato soccorso un 29enne a Seregno in via Livenza. Il ragazzo si è sentito male a causa di una intossicazione da sostanze pericolose. Dopo l’arrivo dell’ambulanza di Seregno soccorso e dopo le prime cure sul posto i sanitari hanno concluso l’intervento in posto, senza necessità di trasportare il 29enne in ospedale.