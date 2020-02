Una nuova auto a disposizione del comando di Polizia Locale di Meda: si tratta di una Jeep Renegade, che è andata a sostituire una Ford Focus non più efficiente.

Un nuovo mezzo per la Polizia Locale

La nuova vettura è predisposta per supportare tutti gli strumenti tecnologici utili per le attività degli agenti, a partire da telecamere e autovelox. «Possiede tutti gli attacchi necessari per la strumentazione all’avanguardia», ha spiegato il comandante Valter Bragantini.

Il parco mezzi raggiunge quota otto

Con la new-entry il parco mezzi della Locale ha raggiunto quota otto: la Renegade si è infatti aggiunta a due Punto, una Giulietta, un Ducato per l’Ufficio mobile, una bicicletta elettrica e due tradizionali.