Una caduta e due persone soccorse per malore. Intervento dei soccorritori a Desio, Vimercate e Busnago.

Sono tre gli interventi effettuati dai soccorritori nella notte appena trascorsa. La prima chiamata ai volontari, coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, è giunta alle due per una caduta a Desio. Poco dopo i sanitari della croce verde lissonese si sono portati sul posto, in zona stazione, per soccorrere un 21enne, fortunatamente rimasto ferito solo lievemente. Il ragazzo è stato trasportato precauzionalmente in ospedale in codice verde.

Poco più tardi i volontari del soccorso di Vimercate sono intervenuti in via Piave per prestare le prime cure a un 18enne che si è sentito male in strada. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale a Vimercate in codice verde.

Infine segnaliamo, poco dopo le 3, l’intervento per soccorrere un 30enne che ha avuto un malore in via del Campo a Busnago. Il giovane è stato raggiunto dalla croce azzurra di Trezzo e dai Carabinieri ma non è stato disposto il trasporto in ospedale.