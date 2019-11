Una notte di intossicazioni etiliche e incidenti quella appena trascorsa in Brianza. I soccorritori sono dovuti intervenire più volte per qualcuno che aveva alzato troppo il gomito, soprattutto ragazzi, e per sinistri stradali.

Raffica di intossicazioni etiliche

Poco prima delle 22 i soccorritori della Croce rossa di Lentate sono intervenuti in via 25 Aprile a Barlassina per un 17enne che si è sentito male per il troppo alcool. E’ stato trasferito al’ospedale di Desio in codice verde. Poco dopo la mezzanotte in via Spalto Santa Maddalena a Monza una 16enne è stata male per lo stesso motivo, mentre poco dopo è successo a un 18enne a Brugherio, in viale Europa 28. Intorno alle 2 è stato male un 15enne in via Tripoli a Desio, mentre intorno alle 3 in via Achille Grandi ad Arcore ad accusare gli effetti dell’alcool è stato un 49enne.

Incidenti

I soccorritori sono intervenuti anche per incidenti stradali. Poco dopo le 23 due auto si sono scontrate in via Talete ad Agrate Brianza. Le persone ferite, una 36enne e un’11enne, sono state trasferite in codice verde all’ospedale di Vimercate. Poco dopo a Monza un mezzo è finito contro un ostacolo in via Marconi. Coinvolto un 35enne, che però non ha necessitato delle cure ospedaliere. Più serie invece le condizioni di un 21enne che questa mattina, poco dopo l’alba, è caduto dalla bici in via Boito a Monza: è stato trasferito in codice rosso dalla Croce rossa di Brugherio all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ribaltamento a Monza

Una 33enne è invece rimasta coinvolta in un ribaltamento avvenuto sulla SS36 in galleria a Monza. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia stradale di Milano, oltre ai Vigili del fuoco, la Croce Bianca di Biassono e l’automedica. La giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano.