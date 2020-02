Una serata per non dimenticare gli orrori delle foibe. A Concorezzo la toccante testimonianza dell’esule istriano Ezio Barnabà.

Sala di rappresentanza gremita

Lunedì sera, in occasione del Giorno del ricordo, in tantissimi hanno preso parte alla serata andata in scena nella Sala di rappresentanza del Comune e organizzata dalle associazioni “Agp Cuncuress”, “Atena” e “Lombardia comunica”. Grande protagonista dell’iniziativa l’85enne Ezio Barnabà, esule istriano residente a Concorezzo ormai dal 1971. Classe ’34, Barnabà è nato a Verteneglio d’Istria (in croato Brtonigla, in veneto Vertenejo), un Comune di 1.607 abitanti, ora in Croazia e nel corso della sua infanzia ha dovuto fare i conti con gli orrori delle foibe, diventando testimone di una pagina di storia per troppo tempo dimenticata. Fuggito dall’Istria a 17 anni, il concorezzese d’azione ha emozionato il numeroso pubblico con i suoi ricordi, che hanno arricchiato una serata in cui c’è stato spazio anche per la proiezioni di alcuni filmati. Presenti anche l’onorevole Massimiliano Capitanio, il sindaco Mauro Capitanio e il consigliere comunale Fabio Ghezzi, rappresentante di Atena, una delle associazioni che si è occupata dell’organizzazione dell’evento.