Per due notti di fila soccorritori impegnati a Monza per un evento violento. Questa volta soccorsa una 44enne, ma non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Un’altra aggressione a Monza

Un altro evento violento questa notte a Monza. Dopo quello di ieri notte, nelle ultime ore i volontari del 118 hanno soccorso una donna di 44 anni in via San Fruttuoso. L’evento violento, classificato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, come aggressione si è verificato intorno alla una e trenta. Sul posto la croce rossa di Monza e Brianza e i Carabinieri. Fortunatamente non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere: la 44enne si è ripresa subito.

Incidente a Desio

Sempre nella notte segnaliamo un incidente a Desio, in via Diaz. Nello scontro tra due auto, avvenuto poco dopo la mezzanotte, sono rimaste coinvolte due persone: un 31enne e un 40enne. Per uno dei due si è reso necessario il trasporto in ospedale, in codice verde, per accertamenti.