Dramma a Desio: poliziotto soccorso in condizioni gravissime muore in ospedale. L’uomo era in servizio a Como.

Uomo di 32 anni soccorso a Desio muore in ospedale

Erano circa le 19 di ieri, lunedì 13 maggio, quando è arrivata la chiamata al 118. Il personale dell’Avis Meda, l’automedica e i Carabinieri si sono precipitati sul posto, a Desio, per un 32enne in gravissime condizioni con ferite da arma da fuoco.

A quanto si apprende l’uomo era un poliziotto in servizio a Como e avrebbe tentato di togliersi a vita con la pistola d’ordinanza all’interno della sua auto. Dopo i primi accertamenti, le condizioni dell’uomo sono apparse purtroppo disperate. Invano, una volta arrivato in Pronto soccorso, i medici del San Gerardo hanno tentato di salvargli la vita: è spirato alle 21.44.