Mobilitazione dalle prime ore di questa mattina a Cesano Maderno: un uomo è salito sul tetto di una palazzina, in via Borsi.

Sale sul tetto di una palazzina

Al momento non si conoscono i motivi del gesto. In base a quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo sarebbe salito sui tetti delle case di via Borsi e i residenti sono stati svegliati dal lancio di tegole e mattoni in strada.

Sul posto Carabinieri e pompieri

Hanno quindi dato l’allarme e sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Desio tra cui i militari della Tenenza di Cesano Maderno, i vigili del fuoco di Desio, Bovisio, Lazzate e Monza e il 118. Al momento si trova ancora sul tetto.