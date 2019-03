Urtato da un’auto si ribalta, è accaduto pochi minuti fa (sabato 16 marzo 2019) in via Locatelli a Biassono.

Urtato da un’auto e si ribalta

L’incidente stradale è accaduto circa un’oretta fa a Biassono in via Locatelli, all’incrocio con via Europa, in zona industriale. Il conducente di una Fiat Panda si è ribaltato completamente finendo sul marciapiede. Nonostante la carambola, il conducente dell’utilitaria è rimasto illeso ed è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. Una volta dato l’allarme, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito. Il conducente è stato urtato da un veicolo che non avrebbe rispettato la precedenza. La dinamica è tuttora al vaglio dei vigili urbani.

Pensionato cade dalla moto a Sovico

Incidente anche a Sovico per un 88enne caduto dalla moto. Il sinistro risale a martedì pomeriggio, alle 14.40, in via Volta quando A.N., classe 1931, a bordo di uno scooter Zip, ha perso il controllo in prossimità di una curva ed è finito sul marciapiede. L’uomo è stato soccorso dalla Croce bianca di Biassono e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposto agli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito.