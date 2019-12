Urto tra due veicoli a Carate Brianza nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 dicembre 2019.

Urto tra due veicoli

Mancavano pochi minuti alle 18 quando si è verificato un incidente in via Solferino che ha coinvolto due veicoli. Ricevuta la richiesta di soccorso, l’agenzia regionale per l’emergenza urgenza ha classificato l’intervento come incidente stradale “contro ostacolo”. Per cause ancora da accertare da parte delle autorità competenti, sembrerebbe che uno dei due veicoli abbia perso il controllo e sia andato a sbattere contro l’altro causando danni.

I soccorsi

Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito oltre all’ambulanza del Seregno Soccorso intervenuta inizialmente in codice giallo per una 32enne rimasta ferita nello schianto. In realtà poi la donna ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche una squadra di Vigili del fuoco.

Intossicazione etilica

Sempre ieri pomeriggio a Carate Brianza è intervenuta un’ambulanza in via Mascherpa per soccorrere un ragazzo di 20 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sul posto la Croce bianca di Giussano che ha trasportato il giovane all’ospedale San Gerardo di Monza per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Caduto un anziano

Intorno alle 16.30 un pensionato di 95 anni ha perso l’equilibrio ed è caduto in Valtorta. L’anziano è stato soccorso dai volontari della Croce bianca di Besana in Brianza che gli hanno prestato le prime cure. Poi il 95enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo dove è stato medicato per le ferite riportate a seguito della caduta.

