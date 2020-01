Un piano anti allagamenti in via Miramonti.

Questo l’oggetto dell’incontro tenutosi ieri, mercoledì 15 gennaio, tra l’Amministrazione comunale e alcuni residenti della zona. La problematica è nota da tempo ed era stata portata all’attenzione del sindaco Lisa Mandelli proprio dai cittadini, esasperati dai continui allagamenti cui è soggetta la via in caso di precipitazioni abbondanti.

L’intervento nel 2021

L’intervento risolutore verrà realizzato nel 2021, interamente finanziato da Brianzacque per un importo complessivo di circa 1 milione di euro, e sarà finalizzato a far sì che non si registrino più in futuro situazioni di allagamenti. Un’opera importante, già inserita nel Piano Triennale del gestore unico del ciclo idrico, che l’Amministrazione monitorerà attentamente. Il territorio comunale sarà quindi interessato da un importante intervento di rifacimento della porzione di rete fognaria comprensiva fra via Miramonti e via Leonardo Da Vinci, allo stato attuale non più adeguata per supportare la portata idrica in situazioni di criticità ambientali.

Lavori anche a Velate

Come detto, i lavori relativi a via Miramonti prenderanno il via nel 2021, ma nel corso del 2020 sarà effettuato un altro intervento strutturale, anch’esso finanziato da Brianzacque, ovvero il rifacimento e la manutenzione della rete in via Guido da Velate, indicata come priorità della holding. Inoltre l’Amministrazione sta lavorando insieme al Plis Pane per partecipare al bando regionale per sistemazioni idrauliche forestali col progetto di rifacimento degli argini del Rio Valletta, piccolo torrente di competenza comunale e concausa, insieme al Molgoretta, di alcuni allagamenti, al fine di mettere in sicurezza l’intera zona in maniera complessiva.

Sempre in quest’ottica, fra gli interventi che il Comune sta portando avanti in attesa dell’opera di Brianzacque, ci sarà anche la completa potatura degli alberi siti in via Miramonti per prevenire un’eccessiva presenza di foglie nelle caditoie della fognatura durante il periodo autunnale.