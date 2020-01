A Usmate Velate la vigilanza funziona: a Natale, infatti, sono stati registrati zero furti.

Questo il principale dato emerso nel corso della conferenza stampa convocata dall’Amministrazione comunale questa mattina, giovedì, per presentare i risultati del progetto “Natale più sicuro”. Un progetto, ricordiamo, che la Giunta aveva promosso in collaborazione con l’istituto di vigilanza “A.L. Security” in occasione delle festività natalizie per rafforzare il controllo del territorio in un periodo particolarmente sensibile e per pattugliare in modo ancor più puntuale il territorio nelle ore notturne.

Presenti, tra i relatori, il vicesindaco Pasquale De Sena, la comandante della Polizia locale Costanza Cremascoli, il responsabile dei vigilanti Massimo Angelucci e alcuni delegati delle due associazioni di sentinelle presenti sul territorio, “Gli Amici di Usmate Velate” e il “Controllo di Vicinato”.

I risultati

I risultati parlano di un quasi totale azzeramento degli episodi di microcriminalità nelle fasce in cui i vigilanti hanno presidiato il paese. Ovvero dalle 21 alle 4 del mattino dal 6 dicembre al 6 gennaio per un totale di 200 ore di pattugliamento stradale e 50 di stazionamenti fissi come forma di prevenzione e controllo. In modo particolare, proprio grazie alla mobilitazione organizzata dei cittadini, sono stati segnalati due tentativi di furto (poi andati a vuoto); un ulteriore furto, invece, è stato sventato proprio dalla vigilanza privata intervenuta prontamente sul

posto.

“I numeri dicono di un calo dei furti riscontrato nel periodo natalizio, di una maggior sorveglianza del nostro territorio e di una piena efficacia delle azioni di prevenzione e repressione – sottolinea

De Sena – Abbiamo garantito ai nostri concittadini di poter trascorrere il periodo di Natale più sicuri all’interno delle loro abitazioni, nella consapevolezza del lavoro di monitoraggio svolto anche negli orari più critici in più punti sul territorio. Come Amministrazione comunale, siamo orgogliosi di aver fornito un supporto alle nostre Forze dell’Ordine che, con ottimi risultati, in tutto il periodo dell’anno lavorano per garantire la nostra sicurezza. Considerato l’ottimo risultato del progetto, è intenzione dell’Amministrazione Comunale ripetere il servizio in altri periodi dell’anno ove storicamente si verificano episodi di microcriminalità”.

“Un giorno storico per la comunità”

Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dalla comandante Cremascoli, che ha sottolineato come l’intesa formata da Forze dell’Ordine, vigilanza e privati cittadini abbia dato i frutti sperati.

“Siamo veramente soddisfatti che questa sinergia abbia trovato un culmine positivo in questo progetto – le parole della responsabile dei vigili urbani – Usmate Velate diventa un esempio per tutti, da prendere in considerazione grazie alle diverse azioni messe in campo nel campo della sicurezza: dalla videosorveglianza alla vigilanza, passando per una rete di cittadini che ben collabora con le Forze di Polizia locale. I risultati parlano chiaro e credo che questo sia veramente un giorno da ricordare per il paese”.